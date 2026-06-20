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БПЛА заминировали дорогу на границе ЛНР и Ростовской области, есть погибшие

С помощью беспилотников ВСУ заминировали участок автомобильной трассы Е-50 около пункта пропуска «Должанский» на административной границе ЛНР и Ростовской области. В результате подрыва погибли два человека.

Источник: Российская газета

С помощью беспилотников ВСУ заминировали участок автомобильной трассы Е-50 около пункта пропуска «Должанский» на административной границе ЛНР и Ростовской области. В результате подрыва погибли два человека.

Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, минирование произошло в ночь на 20 июня. Один из местных жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его с трассы. В результате произошел взрыв — два человека скончались на месте от полученных ран.

«Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска “Должанский”, между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ», — сообщил глава региона.

Отметим, что ранее ВСУ с помощью беспилотников минировали дороги и трассы в Херсонской и Запорожской областях.

16 июня недалеко от Скадовска водитель мопеда подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консервную банку. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему ампутировали три конечности. На границе Херсонской и Запорожской областей КАМАЗ наехал на мину и взорвался — водитель погиб.

В мае саперы Росгвардии обследовали около 250 квадратных километров Запорожской и Херсонской областей. Военными инженерами обезврежены свыше 2 700 взрывоопасных предметов, в том числе мины. В Луганской Народной Республике бойцами обнаружено порядка 30 тысяч боеприпасов и 142 килограмма взрывчатки.

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