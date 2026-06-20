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Две новых ЛЭП появятся на отрезке трассы М-4 в Ростовской области

В Ростовской области увеличат энергообеспечение платного участка М-4.

Источник: Комсомольская правда

Энергообеспечение платного участка М-4 в Ростовской области увеличат за 38,6 млн рублей. Подрядчика для этих целей ищет ПАО «Россети Юг», сообщает «Город N».

Планируется строительство двух линий электропередач (ЛЭП) на отрезке с 933 до 1024 км трассы М-4. К новым ЛЭП собираются подключить пункты взимания платы, освещение магистрали и все объекты, которые не подключат к солнечным панелям.

Подрядчику нужно оформить исходно-разрешительную документацию и выполнить кадастровые работы. Места установки ЛЭП пока не определили, инженерные и другие изыскания, а также необходимые согласования входят в смету. Сроки реализации проекта установят при заключении контракта.

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