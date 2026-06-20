В субботу калининградцев ждет по-настоящему жаркий день

В субботу, 20 июня, в Калининграде и на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы) воздух прогреется до +27…+29°С (местами, особенно в черте города, до +30°С), на остальной части области — до +26…+28°С. На Куршской и Балтийской косе до +24…+27°С. Таким прогнозом поделились в «Погода и метеоявления в Калининградской области».
При этом температура воды в море — не выше +16°С.
— В течение всего дня небо будет ясным, малооблачным. Ветер будет слабым, — говорится в прогнозе.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше