Роспотребнадзор назвал 12 пляжей, безопасных для купания в Нижегородской области

Также нормативам соответствует качество воды в реке Санохта (озеро Верхнее) в Семенове, в пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, в озере у Крутой горы в Богородске, в Юрасовском озере в городском округе Бор, в озере Святое в поселке Пушкино (Дзержинск), в реке Белая в Городце, а также на всех трех пляжах Верхнего пруда в городском округе Выкса.