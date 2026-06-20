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Роспотребнадзор назвал 12 пляжей, безопасных для купания в Нижегородской области

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

По состоянию на вчерашний день, 19 июня, качество воды в ряде водоемов Нижегородской области соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам проведенных лабораторных исследований.

Так, безопасной для отдыха признана вода в озере ПКиО (2-я очередь) на проспекте Молодежном в Автозаводском районе, на обоих пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, в озерах Лунское и Пестичное в Сормовском районе.

Также нормативам соответствует качество воды в реке Санохта (озеро Верхнее) в Семенове, в пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, в озере у Крутой горы в Богородске, в Юрасовском озере в городском округе Бор, в озере Святое в поселке Пушкино (Дзержинск), в реке Белая в Городце, а также на всех трех пляжах Верхнего пруда в городском округе Выкса.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, где безопасно купаться этим летом.

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