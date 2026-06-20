ХК «Торпедо» взял на просмотр Сергея Голоднюка

В 2019-м нападающий Голоднюк дебютировал в ВХЛ. Во второй по значимости российской хоккейной лиге он защищал цвета ханты-мансийской «Югры», карагандинской «Сарыарки», курганского «Зауралья» и ХК «Норильск». Провёл 275 матчей, заработал 177 очков (88 + 89). За сезон 2025/26 в «Норильске» участвовал в 61 игре и набрал 42 балла (20 + 22), при среднем времени на площадке 18 минут 42 секунды. Сергей с большим отрывом стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды из Красноярского края. В 2026 году норильчане не попали в плей-офф, а в 2025-м Голоднюк на втором этапе чемпионата был самым результативным в их составе — 15 очков и 7 шайб в 10 матчах. При этом он тоже значительно опередил партнёров по всем показателям.