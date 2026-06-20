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ХК «Торпедо» взял на просмотр Сергея Голоднюка

Нападающий проведёт с командой предсезонный сбор.

Нижегородский хоккейный клуб заключил пробный контракт с игроком, который к 28 годам не провёл в КХЛ ни одного матча. Сергей родился 16 июня 1998 года в Омске.

В 2019-м нападающий Голоднюк дебютировал в ВХЛ. Во второй по значимости российской хоккейной лиге он защищал цвета ханты-мансийской «Югры», карагандинской «Сарыарки», курганского «Зауралья» и ХК «Норильск». Провёл 275 матчей, заработал 177 очков (88 + 89). За сезон 2025/26 в «Норильске» участвовал в 61 игре и набрал 42 балла (20 + 22), при среднем времени на площадке 18 минут 42 секунды. Сергей с большим отрывом стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды из Красноярского края. В 2026 году норильчане не попали в плей-офф, а в 2025-м Голоднюк на втором этапе чемпионата был самым результативным в их составе — 15 очков и 7 шайб в 10 матчах. При этом он тоже значительно опередил партнёров по всем показателям.

Кроме того, Сергей Голоднюк выступал за «Сарыарку» в чемпионате Казахстана (2020/21, 2021/22). В обоих турнирах сибиряк помог карагандинцам завоевать золото.

В августе омичу предстоит работа на предсезонном сборе нижегородской команды Континентальной хоккейной лиги.

— Подписание пробного контракта с Сергеем — это шанс, который тот заслужил своей игрой. За три сезона (с 2023 по 2026 год) он набрал 142 очка по системе «гол + пас» в матчах ВХЛ и был лидером своих команд, демонстрируя стабильно высокие показатели в плей-офф. Также он хорошо знаком нашему тренерскому штабу. Ещё в прошлом сезоне мы вели переговоры по поводу перехода Сергея, однако ХК «Норильск» отказался от обмена своего лидера. 1 июня он приобрёл статус «Неограниченно свободный агент» и принял наше предложение о прохождении просмотра в период предсезонного сбора. Далее всё решат спортивный принцип и честная конкуренция, — подчеркнул генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.

Добавим, что в плей-офф-2024 Голоднюк стал лучшим бомбардиром и снайпером «Зауралья» — 12 очков и 7 шайб в 13 матчах.

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