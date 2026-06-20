Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 23 июня автобусы из Йошкар-Олы в Самару станут ежедневными

Стоимость билетов начинается от 2800 рублей.

Источник: НИА Самара

С 23 июня на маршруте Йошкар-Ола — Самара начинают выполняться ежедневные рейсы. Новый перевозчик — компания «Автостар» из Самары — будет обслуживать направление по нечетным числам. Отправление с Республиканского автовокзала Йошкар-Олы в 16:45.

По четным числам рейсы продолжит выполнять компания «Якорь» из Чувашии. Отправление в 17:45 от автовокзала на Ленинском проспекте, 4А, и в 18:00 от автовокзала на Кокшайском проезде, 19.

Оба маршрута проходят через Тольятти. По нечетным датам автобусы также следуют до Димитровграда. пишет СамараОнлайн24.