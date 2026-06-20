В Красноярске с размахом отмечают Сабантуй

Сегодня в Татышев-парке отмечают татаро-башкирский национальный праздник труда Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ.
Мероприятие проходит на восточной стороне острова с 11:00 до 19:00. Гости участвуют в традиционных игровых состязания на ловкость, выносливость и силу: в перетягивании каната, поднятии гири, беге в коромыслах, армрестлинге и национальной борьбе тюркских народов на поясах «корэш».
Кадрами с праздника поделились в соцсетях мэрии.
На главной сцене развернулась концертная программа с участием гостей из республики Татарстан и творческих коллективов Красноярска и края. А для любителей сладкого организовали выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», где можно отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.
По данным мэрии, в Красноярске проживает около 5 тысяч татар. Сабантуй проходит в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске», цель которой — укрепление межнационального согласия жителей.
Напомним, в воскресенье, 21 июня, жителей и гостей города приглашают на киргизский праздник Жайлоо.
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