В Красноярске с размахом отмечают Сабантуй

На главной сцене развернулась концертная программа с участием гостей из республики Татарстан и творческих коллективов Красноярска и края. А для любителей сладкого организовали выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», где можно отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.