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МЧС предупреждает нижегородцев о сильных дождях

Неблагоприятная погода сохранится и в ночь на 21 июня.

Источник: Время

По данным ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», в ближайшие 1−2 часа 20 июня в отдельных районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде пройдут локальные сильные дожди. Неблагоприятная погода сохранится и в ночь на 21 июня.

В региональном ГУ МЧС России сообщают, что из‑за осадков возрастает риск чрезвычайных ситуаций. Возможны подтопления — в том числе из‑за засорившихся ливневых стоков и проблем с дренажно‑коллекторными системами. Под угрозой затопления — пониженные участки местности, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Кроме того, не исключены оползни и склоновые смывы.

Специалисты также прогнозируют рост числа ДТП, сбои в работе транспорта и проблемы в сфере ЖКХ.

МЧС призывает жителей быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют снизить скорость: из‑за дождя ухудшается видимость, растет риск заносов, а обочины, грунтовые дороги и само дорожное покрытие становятся более скользкими и могут размываться.

Напомним, на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

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