В Красноярске 17-летний подросток притворялся тонущим и на самом деле захлебнулся

Несчастный случай произошёл накануне вечером, 19 июня на берегу озера возле дома по улице Монтажников в Красноярске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. По предварительным данным, подросток отдыхал возле водоёма с друзьями. Купание в этом месте официально запрещено. Во время игры юноша нырял с пирса и, играя, симулировал утопление, однако в какой-то момент не вынырнул на поверхность. Его тело достали из воды очевидцы трагедии. Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели юноши и устанавливают все обстоятельства произошедшего.