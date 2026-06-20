В минприроды сообщили о разработке плана по борьбе с загрязнениями каналов в промзоне Калининграда

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области разработало комплексный план по борьбе с загрязнениями каналов в промзоне Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«В ведомство регулярно поступали жалобы от жителей на загрязнение сточными водами каналов МПО-0−7−3А и МПО-0−7−3А-1Ю, расположенных в Ленинградском районе Калининграда. Ситуация осложнялась тем, что данные водные объекты не числились ни у кого на балансе», — говорится в сообщении.
Для решения вопроса было проведено расширенное совещание с представителями профильных ведомств под руководством министра природных ресурсов и экологии области Оксаны Астаховой.
Корни экологической проблемы, как отметили в пресс-службе, уходят в 1970 — 1971 годы. После разукрупнения совхоза «Васильково» мелиоративные земли передали УПТК треста «Калининградсовхозстрой». Чтобы освоить участки, открытые каналы перевели в подземные трубы, создав общесплавную канализацию (в то время нормативы это допускали). Спустя более чем 55 лет подземная система полностью исчерпала свой технический ресурс. Изношенность труб и заиливание коллекторов начали приводить к подтоплению территорий и загрязнению грунтовых вод.
Администрации Калининграда совместно с «Водоканал» поручено провести комплексное обследование каналов МПО-0−7−3А и МПО-0−7−3А-1. Специалисты должны определить точные объемы, качество и категорию стоков (поверхностные или хозяйственно-бытовые).
"Администрация проработает вопрос постановки данных объектов на учет как бесхозяйного имущества. Это необходимо для определения собственника и последующей передачи сетей профильной эксплуатирующей организации.
Министерство разработает дорожную карту по исключению сведений об этих каналах из Государственного водного реестра. На изменение статуса и передачу объектов на баланс потребуется около года, но это позволит обеспечить их надлежащее содержание в долгосрочной перспективе. Параллельно с этим будут проводиться надзорные мероприятия", — рассказали в облправительстве.
Министерство провело внеплановую проверку, согласованную с прокуратурой Калининградской области, в отношении одного из юридических лиц в промзоне. Предприятию-нарушителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений (пользование водным объектом без документов и незаконное складирование отходов), а само юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 250 тыс. рублей.
До момента передачи каналов официальному собственнику минприроды продолжит регулярные обследования и мониторинг качества сбрасываемых сточных вод в этой промзоне.