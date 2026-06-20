В минприроды сообщили о разработке плана по борьбе с загрязнениями каналов в промзоне Калининграда

Министерство разработает дорожную карту по исключению сведений об этих каналах из Государственного водного реестра. На изменение статуса и передачу объектов на баланс потребуется около года, но это позволит обеспечить их надлежащее содержание в долгосрочной перспективе. Параллельно с этим будут проводиться надзорные мероприятия", — рассказали в облправительстве.