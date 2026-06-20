На некоторых нижегородских АЗС существенно выросли цены на бензин

Депутат также разъяснил причины ценовых различий на АЗС. По его словам, крупные вертикально интегрированные компании, контролирующие весь цикл от добычи до продажи, способны поддерживать более стабильные цены. Независимые же АЗС, закупающие топливо по рыночным ценам, вынуждены учитывать расходы на логистику и могут устанавливать более высокую торговую наценку для обеспечения рентабельности.