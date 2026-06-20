На некоторых нижегородских АЗС существенно выросли цены на бензин

В Нижегородской области водители столкнулись с серьезным ростом цен на бензин и длинными очередями на автозаправочных станциях. Очевидцы сообщают о скоплении десятков автомобилей на АЗС.
Стоимость бензина АИ-95 продемонстрировала резкий скачок: с цены около 70 рублей за литр накануне 20 июня стоимость выросла до 110−119 рублей на некоторых АЗС.
С 19 июня на ряде АЗС Нижегородской области введены временные ограничения на продажу бензина. Как сообщили в региональном министерстве энергетики, это сделано для стабилизации топливного рынка.
Представители ведомства заверили, что, несмотря на наблюдающийся в последние дни ажиотажный спрос на бензин в Нижегородской области, который требует дополнительных поставок на АЗС, запасы топлива на нефтебазах региона остаются на должном уровне.
Как поясняют региональные власти, перебоев с поставками топлива, возможные локальные дефициты связаны с особенностями логистики отдельных компаний.
Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заверил, что правительство активно работает над сдерживанием роста цен и обеспечением рынка топливом. Он подчеркнул, что производственные мощности российских НПЗ превышают внутренний спрос.
Депутат также разъяснил причины ценовых различий на АЗС. По его словам, крупные вертикально интегрированные компании, контролирующие весь цикл от добычи до продажи, способны поддерживать более стабильные цены. Независимые же АЗС, закупающие топливо по рыночным ценам, вынуждены учитывать расходы на логистику и могут устанавливать более высокую торговую наценку для обеспечения рентабельности.
Крупные сети, в свою очередь, могут предлагать более низкие цены на топливо, компенсируя это доходами от дополнительных сервисов.
Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго осуществляет надзор за рынком, регулируя объемы продаж на бирже и контролируя ценообразование для поддержания конкуренции.