В Воронеже прошла пресс-конференция III Международного форума «Антициклон»

«Если бы мне захотелось поговорить о Чайковском, Пушкине, я бы не нашёл никаких оппозиционных взглядов и люди с удовольствием бы поддержали данную беседу со мной», — отметил Дмитрий Николаевич Толстой-Милославский (Великобритания), координатор всемирного дома Толстых за рубежом, потомок писателя Л. Н. Толстого. Он так же рассказал о деятельности Всемирного Дома Толстых в Великобритании и сложностях с визами, которые сегодня мешают проведению встреч в Ясной Поляне. Тем не менее, контакты с родственниками писателя по всему миру сохраняются, и надежда на возобновление культурных визитов остается.