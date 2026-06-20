В Воронеже состоялась пресс-конференция III Международного форума «Антициклон» (16+). Мероприятие собрало журналистов, политиков и экспертов из России, Болгарии, Австрии и Великобритании. Главными темами обсуждения стали востребованность русской культуры за рубежом, информационная блокада в Европе, перспективы экономического сотрудничества и геополитическая напряженность. Участники сошлись во мнении, что культура как «мягкая сила России» остаëтся единственным мостом, несмотря на политические разногласия.
Одним из ключевых вопросов стало восприятие России через призму искусства.
«Если бы мне захотелось поговорить о Чайковском, Пушкине, я бы не нашёл никаких оппозиционных взглядов и люди с удовольствием бы поддержали данную беседу со мной», — отметил Дмитрий Николаевич Толстой-Милославский (Великобритания), координатор всемирного дома Толстых за рубежом, потомок писателя Л. Н. Толстого. Он так же рассказал о деятельности Всемирного Дома Толстых в Великобритании и сложностях с визами, которые сегодня мешают проведению встреч в Ясной Поляне. Тем не менее, контакты с родственниками писателя по всему миру сохраняются, и надежда на возобновление культурных визитов остается.
Председатель правления Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова выступила с резкой критикой антироссийских санкций в медиасфере. Она подчеркнула, что запрет российских телеканалов в ЕС нарушает право граждан на получение информации из первоисточника.
«Против России мы не пишем никогда. Коллеги знали, каких взглядов я придерживаюсь, и то, что меня выбрали большинством, с отрывом от других кандидатов, это все говорит о том, что наши члены союза согласны с той политикой», — заявила спикер.
Она также отметила, что в Болгарии нарастает усталость от прозападной риторики. Согласно социологическим исследованиям, 80% болгар выступают за восстановление связей с РФ. Показательным стал недавний протест болгарского премьера, который отказался поддерживать «бессмысленные атаки» на Россию и осудил попытки запрета канонической православной церкви.
Росен Илчев, учредитель общеболгарского телеканала EUROCOM.BG, поделился, что совместная работа с воронежскими СМИ началось со встречи с Сергеем Агаповым, начальником международного отдела РИА Воронеж.
Спикер выразил своё негодование в сторону 21-го пакета санкций в сторону России, поделившись позицией премьера Болгарии о необходимости экономических отношений между Россией и Болгарией.
Несмотря на политические бури, участники форума увидели перспективы в промышленной кооперации. Болгарская делегация напомнила, что единственная в стране АЭС построена при участии СССР и до сих пор обеспечивает электроэнергией соседей. Однако строительство второй станции было заблокировано из-за геополитических интриг.
Гости отметили контраст между описанием России в западных СМИ и реальностью. Рональда Шварцера спросили об отношении его соотечественников к визитам в Россию, на что он ответил:
«Первое, что меня не интересует, как о моих поездках пишут в мейнстримных СМИ. Я бываю, помимо России, ещё в Афганистане и Иране. И вообще мне всё равно, что напишет проправительственный канал или газета. Во время холодной войны сложилось стереотипное мышление о России, что это сатанинский режим большевиков, но его больше нет, и в современном мире мы должны, и я стараюсь, показать Россию как партнера совершенно нового типа».
Участники договорились развивать сотрудничество между региональными медиа и расширять программу обменов, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов и бюрократические барьеры.
Пресс-конференция завершилась коллективным фото и неформальным общением. Организаторы «Антициклона» пообещали, что следующий форум соберет еще больше экспертов, желающих услышать альтернативный взгляд на мировые процессы.
Форум состоялся при поддержке Правительства Воронежской области и организован РИА «Воронеж».