Атаку БПЛА отразили в Матвеево-Курганском районе Дона

20 июня в Матвеево‑Курганском районе Ростовской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. По сообщению губернатора региона Юрия Слюсаря, в настоящий момент воздушная атака на территорию области продолжается.
На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.
В связи с сохраняющейся угрозой губернатор призывает жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Призываем граждан следить за официальными сообщениями и действовать в соответствии с инструкциями экстренных служб.
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