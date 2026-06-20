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Атаку БПЛА отразили в Матвеево-Курганском районе Дона

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

20 июня в Матвеево‑Курганском районе Ростовской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. По сообщению губернатора региона Юрия Слюсаря, в настоящий момент воздушная атака на территорию области продолжается.

На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.

В связи с сохраняющейся угрозой губернатор призывает жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Призываем граждан следить за официальными сообщениями и действовать в соответствии с инструкциями экстренных служб.

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