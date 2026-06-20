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На ремонт ледокола «Капитан Чудинов» в Ростове направлено 150 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» объявило торги на классификационный ремонт в объеме очередного освидетельствования дизель-электрического ледокола «Капитан Чудинов». Начальная (максимальная) цена договора составляет 150 млн рублей. Информация об этом содержится в единой информационной системе в сфере закупок.

Источник: Коммерсантъ

ФГУП «Росморпорт» объявило торги на классификационный ремонт в объеме очередного освидетельствования дизель-электрического ледокола «Капитан Чудинов». Начальная (максимальная) цена договора составляет 150 млн рублей. Информация об этом содержится в единой информационной системе в сфере закупок.

В проекте договора указано, что работы должны быть выполнены под техническим наблюдением Российского классификационного общества (РКО) судоремонтным предприятием подрядчика в пределах портов Ростов-на-Дону и Керчь.

Заявки на участие принимают до 6 июля 2026 года. Итоги торгов подведут 13 июля.

Работы должны быть завершены в течение 73 календарных дней. Их проведение запланировано на июль-сентябрь 2026 года.