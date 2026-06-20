На ремонт ледокола «Капитан Чудинов» в Ростове направлено 150 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» объявило торги на классификационный ремонт в объеме очередного освидетельствования дизель-электрического ледокола «Капитан Чудинов». Начальная (максимальная) цена договора составляет 150 млн рублей. Информация об этом содержится в единой информационной системе в сфере закупок.