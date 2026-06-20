Воронежский вуз представил опыт подготовки кадров для сахарной отрасли

Опыт Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) по подготовке кадров для сахарной отрасли представили на семинаре в Казани. Качественная подготовка специалистов отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Воронежской области.
Семинар в Казани собрал ведущих специалистов сахарных заводов, технологов, экологов, представителей компаний — производителей упаковочных материалов, вспомогательных материалов и оборудования для сахарных предприятий. Участники обсудили проблемы прошедшего сезона и их решения, способы сокращения потерь на производстве, повышения эффективности работы заводов и другие вопросы.
Руководитель кафедры технологии сахаристых веществ ВГУИТ Надежда Кульнева выступила на сессии, посвященной приоритетным векторам развития сахарной отрасли и ее кадровому обеспечению. Раньше вуз готовил специалистов на кафедре технологии бродильных и сахаристых веществ, но с 2026-го кафедра технологии сахаристых веществ выделена отдельно, так как подготовка кадров для этой сферы имеет свою специфику. Сегодня такая кафедра — единственная в России.
«Мы тесно взаимодействуем с нашими индустриальными партнерами, готовим специалистов, которые будут обладать всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы сразу эффективно работать на производстве. Наши партнеры уже два года участвуют в проекте “Прогрессивные инженерные школы ВГУИТ”. В прогрессивной инженерной школе “ПродИнТех”, которая готовит специалистов для сахарной отрасли, уже прошли обучение около 30 студентов, заключено 10 целевых договоров на обучение», — отметила Надежда Кульнева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.