Воронежский вуз представил опыт подготовки кадров для сахарной отрасли

«Мы тесно взаимодействуем с нашими индустриальными партнерами, готовим специалистов, которые будут обладать всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы сразу эффективно работать на производстве. Наши партнеры уже два года участвуют в проекте “Прогрессивные инженерные школы ВГУИТ”. В прогрессивной инженерной школе “ПродИнТех”, которая готовит специалистов для сахарной отрасли, уже прошли обучение около 30 студентов, заключено 10 целевых договоров на обучение», — отметила Надежда Кульнева.