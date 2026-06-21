Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 450 тыс. зрителей

Председатель оргкомитета фестиваля, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова добавила, что фестиваль привлекает в Екатеринбург жителей других городов, которые так могут познакомиться с культурой уральской столицы. «В эту ночь и гости, и горожане — все еще сильнее влюбляются в Екатеринбург и открывают его для себя заново. В этом году одна из наших задач — сохранить наследие Евгения Львовича Горенбурга», — сказала она.