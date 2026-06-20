Красноярцы отметили Сабантуй на острове Татышев

В течение дня для горожан работали праздничные площадки с народными играми, конкурсами и выступлениями творческих коллективов. Гости участвовали в состязаниях на самую креативную тюбетейку и лучший чак-чак, пробовали силы в беге в мешках, беге с коромыслом и игре с яйцом в ложке.