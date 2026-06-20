Красноярцы отметили Сабантуй на острове Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня на острове Татышев в Красноярске прошел Сабантуй — татаро-башкирский праздник труда и окончания весенних полевых работ.
В течение дня для горожан работали праздничные площадки с народными играми, конкурсами и выступлениями творческих коллективов. Гости участвовали в состязаниях на самую креативную тюбетейку и лучший чак-чак, пробовали силы в беге в мешках, беге с коромыслом и игре с яйцом в ложке.
Одной из центральных площадок стала национальная борьба на поясах «Кореш». Также на празднике представили татарские ремесла: конкурс-выставку тюбетеек, мастер-классы по женскому национальному костюму и изготовлению головных уборов.
Сабантуй считается одним из главных праздников татарской культуры. Его название связано с земледельческой традицией: «сабан» означает плуг, «туй» — праздник.
В 2026 году, объявленном в России Годом единства народов России, такие события становятся частью большой работы по сохранению национальных традиций и укреплению культурных связей между народами.
Яркие кадры большого праздника можно посмотреть в нашей фотогалерее.