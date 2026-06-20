Олеся Ионова из Арзамаса рассказала, как ей удалось набрать 200 баллов на ЕГЭ

Ученица школы № 7 Арзамаса Олеся Ионова стала стобалльницей сразу по двум предметам — химии и русскому языку. Корреспондент сайта pravda-nn.ru поговорила с выпускницей и ее учителями и выяснила, как ей удалось добиться таких результатов.
В химию Олеся влюбилась с первых же уроков и сразу поняла, что это именно то, чем хочет заниматься в будущем. Она практически сразу начала углублённо заниматься этим предметом и решать задания повышенного уровня сложности.
«Химия меня сразу привлекла своей загадочностью и неизвестностью, — рассказала Олеся. — В конце 8 класса я была твёрдо уверена, что буду сдавать ОГЭ по химии, а затем уже и ЕГЭ. Подготовка именно к химии практически никогда не вызывала у меня каких-либо негативных чувств, потому что я любила этот предмет и садилась за него с удовольствием. Я занималась химией в рамках подготовки к экзамену несколько дней в неделю (3−4 обычно): тратила 2−3 часа в день на полное изучение материала по той теме, которая у меня запланирована, а затем ещё 1−2 часа на отработку знаний. Первые дни подготовки были самыми сложными, потому что я ещё не понимала, как можно было оптимизировать процесс. Затем я тратила на этот предмет всё меньше и меньше времени. Так как я готовилась целенаправленно все два года, то в 11 классе было несложно всё совмещать и при этом не уставать».
Как говорит наставник Олеси, учитель химии школы № 7 Арзамаса Ольга Храбалова, результат был ожидаемым — на тренировочных ЕГЭ Олеся уже показывала стобалльный результат. Планка была высокой изначально.
«Когда я впервые увидела Олесю на уроке химии, меня поразила ее любознательность, — поделилась педагог. — Она не просто выполняла задания — она пыталась понять, почему все происходит именно так. Она успешно участвовала в химических олимпиадах разного уровня, самостоятельно изучала сложные темы, выходя за рамки школьной программы, делилась находками с одноклассниками, вдохновляя их интересоваться химией».
По словам учителя, еще в начале 10-го класса Олеся четко поставила перед собой цель — сдать ЕГЭ на максимальный балл. Подготовка к экзамену шла без репетиторов. Олеся самостоятельно составила план подготовки, подобрала материалы и решала задачи день за днем.
«Моей задачей было поддержать добрым словом и подсказать в сложных моментах. Остальное все сделала сама Олеся с поразительной самоотдачей. Так что 100 баллов на ЕГЭ — это не удача, а заслуженная награда за труд, упорство и любовь к химии, — уверена Ольга».
Учитель по русскому языку школы № 7 Арзамаса Юлия Новикова также уверена, что победа Олеси по её предмету — не случайность, а результат упорного труда.
«Олеся — любознательный, целеустремленный, дисциплинированный человек. Она ответственно относится к любому делу: будь то домашняя работа, проектная деятельность или участие в конкурсе. И всегда её работы интересны и заслуживают высшей оценки. В 9 классе она успешно сдала ОГЭ по русскому языку и на максимальное количество баллов по литературе. Готовиться к ЕГЭ начала с 10 класса. Это была ежедневная кропотливая работа: повторение теории, решение тестов, написание и редактирование сочинений. Невозможно без хорошей подготовки правильно ответить на 26 тестовых заданий, написать хорошее сочинение по всем критериям и без единой ошибки».
В портфолио Олеси — победы на муниципальных и региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского конкурса сочинений, стипендия мэра Арзамаса, занесения на доску почёта. В будущем она хочет связать свою жизнь с химией или нефтехимией.
Всего по предварительным итогам стобалльниками по двум предметам в этом году стали 10 человек. В прошлом году за этот период 200 баллов набрали 7 человека.
Стобалльниками по пяти предметам стали 144 нижегородца. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, это на 31 отличника больше. Как рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, по предварительным данным, по русскому языку — 53 стобалльника, по химии — 20, по истории — 14, по литературе — 14, по профильной математике — 44.
С понедельника стартуют резервные дни основного периода сдачи государственной итоговой аттестации для тех, кто по уважительной причине не смог сдать или завершить экзамен в основной день. Так что количество стобалльников может увеличиться.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 20 июня в нижегородских колледжах и техникумах стартовала приемная кампания.