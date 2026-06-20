Олеся Ионова из Арзамаса рассказала, как ей удалось набрать 200 баллов на ЕГЭ

«Химия меня сразу привлекла своей загадочностью и неизвестностью, — рассказала Олеся. — В конце 8 класса я была твёрдо уверена, что буду сдавать ОГЭ по химии, а затем уже и ЕГЭ. Подготовка именно к химии практически никогда не вызывала у меня каких-либо негативных чувств, потому что я любила этот предмет и садилась за него с удовольствием. Я занималась химией в рамках подготовки к экзамену несколько дней в неделю (3−4 обычно): тратила 2−3 часа в день на полное изучение материала по той теме, которая у меня запланирована, а затем ещё 1−2 часа на отработку знаний. Первые дни подготовки были самыми сложными, потому что я ещё не понимала, как можно было оптимизировать процесс. Затем я тратила на этот предмет всё меньше и меньше времени. Так как я готовилась целенаправленно все два года, то в 11 классе было несложно всё совмещать и при этом не уставать».