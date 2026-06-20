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Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Время

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале воздушной гавани.

Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус вашего рейса уточняйте на онлайн-табло аэропорта», — отмечается в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, в регионе снова введен режим беспилотной опасности. Согласно информации онлайн-табло нижегородского аэропорта, задерживаются семь рейсов.