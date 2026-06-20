РПН: волгоградцев поджидает смертельная опасность в фонтанах города

Лето — не только время отпусков, но и период, когда волгоградцам и жителям всей планеты угрожает энтеровирусная инфекция (ЭВИ), напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН). Возбудители этого заболевания долгое время сохраняются не только в продуктах питания и на предметах обихода, но также в различных водоёмах, в том числе, в фонтанах.
ЭВИ может протекать бессимптомно, иногда её путают с ОРВИ или острой кишечной инфекцией. Но порой она принимает тяжёлые формы — такие как серозный менингит или энцефалита, а это может быть смертельно опасно.
«Чтобы избежать заражения, не стоит купаться на необорудованных пляжах или в фонтанах. А при купании в открытых водоемах лучше избегать попадания воды в рот и её последующего заглатывания», — предупреждают санврачи.
Особенно опасны фонтаны — вода в них обновляется редко, она не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах. А высокая летняя температура способствует тому, что в ней размножаются микроорганизмы.
«Развлечение в фонтане может закончиться острыми кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом. Но главную опасность представляют энтеровирусная и ротавирусная инфекции, а также вирусный гепатит А», — подчёркивают в РПН.
Вакцины для профилактики энтеровирусных инфекций нет.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, какие меры профилактики позволят избежать смертельно опасной энтеровирусной инфекции летом.