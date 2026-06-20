РПН: волгоградцев поджидает смертельная опасность в фонтанах города

Лето — не только время отпусков, но и период, когда волгоградцам и жителям всей планеты угрожает энтеровирусная инфекция (ЭВИ), напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН). Возбудители этого заболевания долгое время сохраняются не только в продуктах питания и на предметах обихода, но также в различных водоёмах, в том числе, в фонтанах.