Нижегородским подросткам обещают деньги за фотографии могил участников СВО

В Нижнем Новгороде зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются использовать подростков в новых мошеннических схемах. Подросткам обещают деньги за фотографии могил участников СВО.
Наталья Халезова, заместитель председателя Общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода, рассказала, что детям предлагают по 80 рублей за каждый снимок.
Правоохранительные органы предупреждают о серьезных последствиях: такие фотографии могут стать частью мошеннических схем, направленных, в частности, на обман близких погибших военнослужащих.
Халезова подчеркнула, что подобные действия могут подпадать под статью о государственной измене, а также могут быть использованы для сбора информации о стратегических объектах.
Согласно статистике ГУ МВД по Нижегородской области, с начала 2026 года от действий мошенников пострадали 13 несовершеннолетних жителей региона, а школьники фигурируют в 35 уголовных делах, связанных с деятельностью дропперов.