Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Говорящие» столбики установили на пешеходном переходе в Витебске

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Интеллектуальные предупреждающие столбики для пешеходов появились на одном из регулируемых переходов в Витебске, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

В ГАИ отметили, что новая система установлена на пересечении улиц Калинина и Замковой. Ее главная задача — повысить безопасность пешеходов при пересечении проезжей части и снизить риск ДТП.

«На этих столбиках используются голосовые и экранные индикаторы, которые напоминают пешеходам о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет», — говорится в сообщении.

Принцип работы системы основан на использовании луча между излучателем и приемником, размещенными в двух «умных» столбиках.

Когда человек оказывается на траектории луча при запрещающем сигнале светофора, система фиксирует движение и включает громкий звуковой сигнал, привлекая внимание пешехода.

Дополнительно на встроенных экранах отображаются надписи «СТОЙ» красного цвета (при опасности) и «ИДИ» зеленого цвета (можно начать движение через дорогу).

Это не первое нововведение, направленное на повышение безопасности и удобства городской среды в Беларуси. Ранее в Бресте появились специальные дорожные ориентиры для туристов, которые помогают гостям города быстрее находить основные достопримечательности и знаковые объекты.