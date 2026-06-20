«Говорящие» столбики установили на пешеходном переходе в Витебске

В ГАИ отметили, что новая система установлена на пересечении улиц Калинина и Замковой. Ее главная задача — повысить безопасность пешеходов при пересечении проезжей части и снизить риск ДТП.
«На этих столбиках используются голосовые и экранные индикаторы, которые напоминают пешеходам о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет», — говорится в сообщении.
Принцип работы системы основан на использовании луча между излучателем и приемником, размещенными в двух «умных» столбиках.
Когда человек оказывается на траектории луча при запрещающем сигнале светофора, система фиксирует движение и включает громкий звуковой сигнал, привлекая внимание пешехода.
Дополнительно на встроенных экранах отображаются надписи «СТОЙ» красного цвета (при опасности) и «ИДИ» зеленого цвета (можно начать движение через дорогу).
Это не первое нововведение, направленное на повышение безопасности и удобства городской среды в Беларуси. Ранее в Бресте появились специальные дорожные ориентиры для туристов, которые помогают гостям города быстрее находить основные достопримечательности и знаковые объекты.