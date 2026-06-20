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В Балтийске завершают капитальный ремонт школы № 4

Работы выполняет ООО «РСУ Панорама-Люкс» за 62,9 млн рублей.

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В Балтийске завершают капитальный ремонт школы № 4. Об этом сообщила глава округа Нина Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня мы практически уже на финишной прямой. Учебные кабинеты, актовый зал и столовая практически готовы. Выполнен колоссальный объём: завершена черновая и чистовая отделка, уложена плитка, заменены инженерные сети, смонтированы потолки, освещение и двери. Фасад утеплили, окрасили, обновили козырёк и входную группу», — рассказала Фёдорова.

Сейчас специалисты собирают мебель и устанавливают учебные доски. Благоустройство также ведут на территории возле учебного учреждения.

К капитальному ремонту школы № 4 приступили в марте 2025 года. Работы выполняет ООО «РСУ Панорама-Люкс» за 62,9 миллиона рублей.

В августе подрядчику внесли представление за срыв сроков ремонта. Работы должны были завершить до конца лета 2025 года.

Фото: Нина Фёдорова, «ВКонтакте».