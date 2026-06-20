В Балтийске завершают капитальный ремонт школы № 4. Об этом сообщила глава округа Нина Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня мы практически уже на финишной прямой. Учебные кабинеты, актовый зал и столовая практически готовы. Выполнен колоссальный объём: завершена черновая и чистовая отделка, уложена плитка, заменены инженерные сети, смонтированы потолки, освещение и двери. Фасад утеплили, окрасили, обновили козырёк и входную группу», — рассказала Фёдорова.
Сейчас специалисты собирают мебель и устанавливают учебные доски. Благоустройство также ведут на территории возле учебного учреждения.
К капитальному ремонту школы № 4 приступили в марте 2025 года. Работы выполняет ООО «РСУ Панорама-Люкс» за 62,9 миллиона рублей.
В августе подрядчику внесли представление за срыв сроков ремонта. Работы должны были завершить до конца лета 2025 года.
Фото: Нина Фёдорова, «ВКонтакте».