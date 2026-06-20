В Балтийске завершают капитальный ремонт школы № 4

«Сегодня мы практически уже на финишной прямой. Учебные кабинеты, актовый зал и столовая практически готовы. Выполнен колоссальный объём: завершена черновая и чистовая отделка, уложена плитка, заменены инженерные сети, смонтированы потолки, освещение и двери. Фасад утеплили, окрасили, обновили козырёк и входную группу», — рассказала Фёдорова.