Чего не было у Тургенева: 6 фильмов о том, как сложно, ответственно и приятно быть отцом

У миллионера Георгия (Павел Деревянко) нет семьи. На свой день рождения он требует у помощника решить эту проблему — и тот, на удивление, справляется. Следующим утром Георгий просыпается в одном доме с женой и детьми, которые утверждают, что были тут всегда. Их слова подтверждают документы, фотографии и даже родная мать Георгия.