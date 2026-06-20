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В селе Айлино Челябинской области построили более 11 км газовых сетей

Техническую возможность для подключения получили свыше 250 домовладений.

Свыше 11 километров газораспределительных сетей проложили в селе Айлино Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Саткинского муниципального района.

Часть населенного пункта уже была газифицирована ранее, а теперь начинается пуск газа по новой распределительной линии. В общей сложности 255 домовладений, расположенных на 10 улицах села, получили техническую возможность для подключения к голубому топливу.

Специалисты подрядной организации завершили пусконаладочные работы на распределительных сетях, объект принят приемочной комиссией, подписаны необходимые документы, чтобы организовать подключение домов. К началу отопительного сезона жители уже будут обеспечены газом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.