В Перми из-за режима «Беспилотная опасность» задержали начало фестиваля

Начало фестиваля «Флюгер» задержали из-за режима «Беспилотная опасность» в Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Театральный фестиваль «Флюгер» должен был начаться в 14:00 на пермской эспланаде. Но из-за режима «Беспилотная опасность» людей не пускали на площадку.
«Куча людей стоит у ограждения. Организаторы говорят, что МЧС не разрешает никого пускать. Фестиваль не начинают», — рассказала пермячка Вероника сайту perm.aif.ru.
Через полчаса пермякам всё-таки открыли вход на театральный фестиваль. При этом в городе продолжает действовать особый режим.
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