Суд в Нижнем Тагиле закрыл две заправки из-за многочисленных нарушений

Кроме того, ими не была проведена инвентаризация источников выбросов, не разработана программа экологического контроля и не согласованы мероприятия по сокращению выбросов с Минпророды Свердловской области. Также у заправок отсутствовали многочисленные разрешения и были выявлены нарушения пожарной безопасности.