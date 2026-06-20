В этом году уже двух нижегородцев клещи заразили энцефалитом

В Нижегородской области зафиксировали два случая клещевого энцефалита. Заболели взрослые жители, которых укусили клещи в Городецком и Ветлужском округах.
С начала сезона к врачам из‑за укусов клещей обратились уже 3753 человека, среди них 1029 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Больше всего обращений было в Боре, Дзержинске, Павлове и Ветлужском округе. В Нижнем Новгороде чаще всего к медикам приходили жители Приокского, Советского и Автозаводского районов.
Кроме двух случаев энцефалита, выявили ещё 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Заболевшие есть в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Тонкинском, Балахнинском и Богородском округах.
Всего специалисты проверили 5520 клещей, из них 4909 сняли с людей. В 18% образцов нашли возбудителей разных инфекций. Вирус энцефалита обнаружили у семи клещей.