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Роспотребнадзор прокомментировал вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке

Роспотребнадзор: вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке не угрожает России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке, риск ее распространения в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

Уточняется, что вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке, с начала года там зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.

«Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор разработал и использует высокочувствительную тест‑систему для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

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