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Почему новый нос певца не дает покоя критикам

Страсти вокруг свежей ринопластики Филиппа Бедросовича, вот уже лет 20 именующего себя королем российской эстрады, бушуют вторую неделю — с тех пор, как он появился на вручении музыкальной премии с изменившейся внешностью. Казалось …

Источник: Газета.Ру

Страсти вокруг свежей ринопластики Филиппа Бедросовича, вот уже лет 20 именующего себя королем российской эстрады, бушуют вторую неделю — с тех пор, как он появился на вручении музыкальной премии с изменившейся внешностью. Казалось бы, пластическими операциями почти 60-летний Киркоров уже никого удивить не может. За те годы, что мы его знаем, он уже перепробовал всякое: и лишний жир отрезал, и кубики на животе делал, и «лисьи глазки» примерял. Про остальные мелочи вроде филлеров и ботокса я молчу. Во-первых, особо не слежу за его превращениями, во-вторых, каждый, что называется, сходит с ума по своему. Ну хочет человек, который выходит на сцену перед толпой зрителей, выглядеть помоложе, посвежее, посексуальнее — его право.

Народу нравится, билеты покупают, залы полные — ну и хорошо, значит, все делает правильно. Тем более, Филипп у нас из серии «не стареют душой ветераны»: то в перьях, то в блестках, то в дыму выступает. Как же тут выйти в морщинах и отвисшим пузом? Сами понимаете, совсем не тот эффект получится.

Все уже давно привыкли, что есть Киркоров и есть все остальные. Казалось бы: все понятно, вопрос закрыт. И тут вдруг — нос! Практически как гром среди ясного неба.

Для тех, на кого еще не выскочил в соцсетях этот новый нос Киркорова, поясняю. Бедросович решил, что маленький и слегка курносый носик визуально омолодит его лет на 15, а то и 20. Сказано — сделано: перед нами явился Филипп с аккуратным маленьким носиком. В целом узнать его можно, хотя конечно, изменения бросаются в глаза.

Первым над коллегой по цеху пошутил Николай Басков, который во всеуслышание сравнил Киркорова с Майклом Джексоном прямо на церемонии вручения премии, можно сказать, первым оценил обновку: «Смотрите, к нам Майкл Джексон пришел!» Тут же подтянулись журналисты с вопросами не про творчество, а про новый нос, чем изрядно разозлили Филиппа Бедросовича. Новый нос щедро осыпали антикомплиментами, среди которых «картошка» и «пятачок» звучали безобиднее остального. Но король нашей эстрады быстро взял себя в руки и сам оседлал тему: «Сморите, какой у меня новый красивый нос», — похвастался он сам уже на следующей церемонии вручения телевизионной премии. И подтвердил, что цель ринопластики банальна: хочется быть моложе. Видно, начитался, что курносый нос делает своего обладателя моложавым.

Я, кстати, в этот миф верю не до конца: вы где-нибудь видели старика или старуху с курносым носом? Я — нет.

Или возможно, курносые просто не доживают до старости?

Музыкальный журналист Отар Кушанашвили вообще обвинил Киркорова в нечестной борьбе с «надвигающейся вечностью». Сказал, что в 60 лет подобные операции делать уже просто неприлично. В общем, что тут скажешь — страсти рвутся в клочья.

Казалось бы, ну какое нам всем дело до носа Киркорова. Прошли те времена, когда мы дружно жили, прильнув к экранам телевизоров, а звезд было так мало, что их можно было по пальцам пересчитать. Тогда их жизнь волновала всех — глянцевые журналы делали состояния на сплетнях из жизни звезд. Сейчас у каждого поколения свои кумиры и самое интересное — что они почти в 100% случаев не пересекаются между собой. К тому же теперь все изменяют внешность так легко, будто ходят к парикмахеру.

Внимание, вопрос: почему обычные женщины (и даже некоторые мужчины) могут закачивать в лица тонны ботокса, филлеров и прочего великолепия с той же самой благородной целью — никогда не стареть, а Киркорову, у которого есть желание, средства и производственная необходимость, вдруг этого сделать нельзя, потому что в 60 лет уже «неприлично» молодиться? Откуда это неожиданное морализаторство?

Никогда не думала, что будучи противником улучшайзинга и пластики в целом, скажу такое, но я поддерживаю Филиппа в его смелых экспериментах с собственной внешностью. Да, он уже не мальчик, ну и что теперь? Прикажете ему положить перья на полку и ждать пенсии? Вполне возможно, что в новом образе он выглядит непривычно и слегка комично, ну и что с того?

Мои знакомые зумеры вообще не могут отличить старый нос Киркорова от нового: для них и то, и другое это какая-то чужая планета. Но даже они в курсе, что что-то такое необычное происходит.

Новый нос Киркорова, вернее, спор вокруг него — это зеркало нашего лицемерного эйджистского общества, которое настолько поглощено идеями вечной красоты и молодости, что не оставляет публичным и непубличным людям другого выбора, кроме бесконечных экспериментов над собственной внешностью — и не всегда удачных.

За что можно точно уважать нашего «короля эстрады» — так это за честность. Да, сделал то, что нравится, и не боится по крайней мере признаться в этом. Осталось еще побороть страх старости, хотя до этого Филиппу точно еще далеко. Во-первых, 60 — это новые 40, а во-вторых, мастерство не пропьешь. Тем более с таким аккуратным маленьким носиком.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.