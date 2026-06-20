Почему новый нос певца не дает покоя критикам

Страсти вокруг свежей ринопластики Филиппа Бедросовича, вот уже лет 20 именующего себя королем российской эстрады, бушуют вторую неделю — с тех пор, как он появился на вручении музыкальной премии с изменившейся внешностью. Казалось бы, пластическими операциями почти 60-летний Киркоров уже никого удивить не может. За те годы, что мы его знаем, он уже перепробовал всякое: и лишний жир отрезал, и кубики на животе делал, и «лисьи глазки» примерял. Про остальные мелочи вроде филлеров и ботокса я молчу. Во-первых, особо не слежу за его превращениями, во-вторых, каждый, что называется, сходит с ума по своему. Ну хочет человек, который выходит на сцену перед толпой зрителей, выглядеть помоложе, посвежее, посексуальнее — его право.