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В Москве на участке Ленинградского шоссе обновят более 100 тыс. кв. м асфальта

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода, где планируется обновить свыше 100 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает КГХ Москвы в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. На данном участке, протяженностью более 2 км, планируем обновить более 100 тыс. кв. м асфальта», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении.

Уточняется, что предыдущий ремонт покрытия на этом участке проводился в 2021 году, гарантийный срок эксплуатации асфальта составляет три года.

В ведомстве отметили, что одной из основных причин проведения ремонта является образование колейности из-за интенсивного автомобильного движения, что может негативно сказываться на комфорте и безопасности водителей.

Работы проводятся преимущественно в ночное время и включают фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальта и нанесение дорожной разметки. Для ремонта используются асфальтобетонные смеси, произведенные на принадлежащих городу заводах.