В Москве на участке Ленинградского шоссе обновят более 100 тыс. кв. м асфальта

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. На данном участке, протяженностью более 2 км, планируем обновить более 100 тыс. кв. м асфальта», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении.