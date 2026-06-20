В Москве на участке Ленинградского шоссе обновят более 100 тыс. кв. м асфальта

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. На данном участке, протяженностью более 2 км, планируем обновить более 100 тыс. кв. м асфальта», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении.
Уточняется, что предыдущий ремонт покрытия на этом участке проводился в 2021 году, гарантийный срок эксплуатации асфальта составляет три года.
В ведомстве отметили, что одной из основных причин проведения ремонта является образование колейности из-за интенсивного автомобильного движения, что может негативно сказываться на комфорте и безопасности водителей.
Работы проводятся преимущественно в ночное время и включают фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальта и нанесение дорожной разметки. Для ремонта используются асфальтобетонные смеси, произведенные на принадлежащих городу заводах.