Губернатор: на борьбу с природными пожарами в Красноярском крае брошены все силы (видео)

Напомним, в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации. В ряде округов региональные силы и средства уже задействованы практически в полном объеме. На кромках пожаров сейчас работают более 1600 человек, в их числе и силы арендаторов, федерального резерва, а также профессиональные авиапожарные из регионов РФ. Усилена группировка авиации, привлечены вертолеты Авиалесоохраны и МЧС, в том числе с водосливными устройствами, по условиям погоды работает самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Там, где есть дороги, применяют спецтехнику и водный транспорт для доставки групп на тушение пожаров.