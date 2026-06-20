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Губернатор: на борьбу с природными пожарами в Красноярском крае брошены все силы (видео)

Дополнительные меры по наращиванию группировки сил для тушения лесных пожаров на севере Красноярского края определили сегодня на совещании под председательством руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова и губернатора Михаила Котюкова.

Дополнительные меры по наращиванию группировки сил для тушения лесных пожаров на севере Красноярского края определили сегодня на совещании под председательством руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова и губернатора Михаила Котюкова.

Глава региона отметил, что этот сезон складывается непросто. Сейчас основная часть лесных пожаров действует в отдаленных труднодоступных территориях, где нет дорог и возможности доставить тяжелую наземную технику. Ситуацию осложняет сухая и жаркая погода, а также наличие больших очагов леса, в прошлые годы поврежденных шелкопрядом: сухостой способствует распространению огня. Причина всех возгораний — грозы.

За последние сутки в крае ликвидировали 9 пожаров, однако в Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах обстановка остается напряженной.

Сейчас первоочередная задача — оперативная доставка к очагам возгораний вновь прибывающего в край подкрепления, в том числе из других регионов.

Михаил Котюков поручил усилить взаимодействие с федеральными структурами, продолжить привлечение дополнительных ресурсов из регионов РФ, нарастить авиационную группировку в том числе за счет беспилотного флота. Губернатор подчеркнул, главный приоритет остается неизменным — защита населенных пунктов и безопасность людей, в том числе участвующих в тушении. Главам муниципалитетов поставлена задача усилить профилактическую работу, чтобы не осложнять обстановку за счет рукотворных пожаров в остальных округах края.

«Патрульно-манёвренные группы должны регулярно проводить рейды, безоговорочно пресекать нарушения правил пожарной безопасности. Проведите профилактическую работу. В сегодняшних условиях рукотворный пожар сродни диверсии. Все силы брошены на борьбу с природными пожарами. Жителей нужно призывать проявить сознательность, воздержаться от посещения лесов. Меры предосторожности соблюдать строго обязательно. Пройти это сложный сезон мы сможем, только объединив усилия!», — подчеркнул Михаил Котюков.

Напомним, в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации. В ряде округов региональные силы и средства уже задействованы практически в полном объеме. На кромках пожаров сейчас работают более 1600 человек, в их числе и силы арендаторов, федерального резерва, а также профессиональные авиапожарные из регионов РФ. Усилена группировка авиации, привлечены вертолеты Авиалесоохраны и МЧС, в том числе с водосливными устройствами, по условиям погоды работает самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Там, где есть дороги, применяют спецтехнику и водный транспорт для доставки групп на тушение пожаров.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

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