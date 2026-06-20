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В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности»

Небо над Пермью так же открыли.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье отменили режим «Беспилотной опасности» и план «Ковер». об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Напомним, сегодня утром 20 июня в Прикамье ввели режим беспилотной опасности. Сообщения с рассылкой от МЧС пермякам начали поступать около 9.20.

Еще через час над регионом закрыли небо, объявив план «Ковер» с радиусом до 100 километров. Аэропорт Большое Савино временно не принимает и не выпускает воздушные судна.

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