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Режим беспилотной опасности в регионе действовал больше шести часов

В Прикамье отменен режим беспилотной опасности. Он был объявлен сегодня в девять часов утра. После этого аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов. После отмены режима все ограничения сняты. Чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.

В Прикамье отменен режим беспилотной опасности. Он был объявлен сегодня в девять часов утра. После этого аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов. После отмены режима все ограничения сняты. Чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.