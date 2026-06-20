Режим беспилотной опасности в регионе действовал больше шести часов

В Прикамье отменен режим беспилотной опасности. Он был объявлен сегодня в девять часов утра. После этого аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов. После отмены режима все ограничения сняты. Чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.