Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году

День летнего солнцестояния, или самый длинный день в году в 2026 году выпал на 21 июня. В названный день продолжительность дня в среднем составит 17,5 часов. А вот ночь, наоборот, окажется самой короткой.
Солнцестояние происходит в тот момент, когда Солнце в полдень достигает максимальной высоты. К слову, до того момента, как приняли григорианский календарь, именно в день солнцестояния отмечали главный праздник лета — Ивана Купала.
День летнего солнцестояния, что нельзя делать.
Не рекомендуется вступать и провоцировать конфликты, реагировать на провокации. Не следует проводить день в одиночестве. Кроме того, запрещено лениться. Плохой приметой в день летнего солнцестояния считается надевать темную одежду. Под запретом и гадания.
День летнего солнцестояния, что можно делать.
По традиции, указанный день подходит для обновлений. К слову, день летнего солнцестояния, по возможности, следует провести на природе. Рекомендуется надевать одежду желтых и оранжевых цветов, чтобы привлечь удачу. А еще 21 июня нужно обязательно загадать желание.
Согласно приметам, небо в звездах обещает большой урожай грибов осенью. В том случае, если солнце за тучами, то летом будет плохая погода.
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