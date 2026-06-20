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В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность» 20 июня

Происшествий, связанных с БПЛА, зафиксировано не было.

Режим «Беспилотная опасность» отменили 20 июня в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.

Утром 20 июня в Прикамье объявили режим «Беспилотная опасность». Также на территории региона ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км, позже его увеличили ещё на 50 километров. А в аэропорту «Большое Савино» ограничили приём и выпуск самолётов.

За время действий особых режимов происшествий, связанных с БПЛА, в Пермском крае зафиксировано не было.

В 15:21 Министерство территориальной безопасности сообщило об отмене «Беспилотной опасности» в регионе.

Напомним, из-за угрозы атак БПЛА в Перми перенесли начало фестиваля уличных театров «Флюгер».

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