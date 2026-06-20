Как собрать идеальный образ на выпускной-2026

Эстетика «дорогого» не всегда означает заоблачных трат. Примерная смета на образ «Выпускник-2026» выглядит так: атласное платье с корсетом в среднем сегменте стоит от 15 000 до 35 000 рублей в зависимости от сложности кроя и наличия ручной работы; туфли-лодочки на устойчивом каблуке или платформе обойдутся примерно в 7 000 — 12 000 рублей; укладка в салоне с учетом длительности процедуры потянет на 2 500 — 5 000 рублей; натуральный макияж с акцентом на кожу оценивается в 3 000 — 6 000 рублей. Итоговая стоимость полного образа стартует от 30 000 рублей. Однако помните: главная роскошь этого сезона — ваша собственная уверенность и харизма. Платье — лишь обрамление для вашей личности.