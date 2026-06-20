В Красноярском крае определили дополнительные меры для борьбы с лесными пожарами

Дополнительные меры по наращиванию группировки сил для тушения лесных пожаров на севере региона определили на совещании с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым и губернатором Михаилом Котюковым. В Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации. Основная часть лесных пожаров зафиксирована в отдалённых труднодоступных территориях. Ситуация осложняется погодными условиями: высокая температура, грозы и наличие деревьев, повреждённых шелкопрядом, способствуют быстрому распространению огня. Причина всех возгораний — грозы. В ряде округов региональные силы и средства задействованы практически в полном объёме, в связи с чем губернатор поручил усилить взаимодействие с федеральными структурами, продолжать привлекать дополнительные ресурсы из других регионов, наращивать группировку беспилотного флота для мониторинга обстановки. Главный приоритет — защита населённых пунктов и безопасность людей, в том числе участвующих в тушении, — отметил Михаил Котюков. Главам муниципалитетов предстоит усилить профилактическую работу с жителями, чтобы в этот трудный период избежать рукотворных пожаров. В сегодняшних условиях рукотворный пожар сродни диверсии, так как все силы брошены на борьбу с природными возгораниями. Жителей нужно призывать проявить сознательность, воздержаться от посещения лесов и строго соблюдать меры предосторожности. Пройти этот сложный сезон мы сможем, только объединив усилия! — подчеркнул Михаил Котюков.