На «Госуслугах» заработал сервис для поступления в колледжи и техникумы

Как отметили в ведомстве, к сервису уже подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Абитуриентам доступны 46 тысяч образовательных программ. На портале можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях в регионе, подобрать учебное заведение под свои интересы, оценить шансы на поступление на бюджет, сравнить программы и подать заявление онлайн.