В Волгограде Андрей Бочаров и Владимир Кочетков вручили награды бойцам и военным частям

— Глубоко символично, что государственные награды Родины вручаются в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», на стенах которого увековечены наименования и боевые знамена воинских частей и соединений, навсегда вошедших в славную историю Вооруженных Сил нашей страны и всего нашего большого Отечества. Уважаемые товарищи, поздравляю вас, ваших боевых товарищей, личный состав, ветеранов с награждением высокими государственными наградами нашей страны. Жители Волгоградской области, России гордятся вами и делают все для обеспечения нашей Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами, — подчеркнул руководитель.