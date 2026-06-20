Атлеты из Нижнего Тагила взяли награды на первенстве Свердловской области

В состязаниях приняли участие 419 юных атлетов, представляющих различные спортивные школы региона. Спортивную честь Нижнего Тагила защищали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юпитер». Так, Егор Ромашов завоевал золотую медаль на стометровой дистанции. Не менее успешно выступил Артем Тукай, которому также удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета, но уже на дистанции 600 метров. Достойно представил команду и Максим Крючков, завоевавший бронзовую награду в беге на 100 метров.