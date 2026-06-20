Атлеты из Нижнего Тагила взяли награды на первенстве Свердловской области

Представители Нижнего Тагила заняли призовые места на первенстве Свердловской области по легкой атлетике среди спортсменов возрастной категории U12 (до 12 лет). Турнир состоялся 3 июня в Екатеринбурге в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.
В состязаниях приняли участие 419 юных атлетов, представляющих различные спортивные школы региона. Спортивную честь Нижнего Тагила защищали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юпитер». Так, Егор Ромашов завоевал золотую медаль на стометровой дистанции. Не менее успешно выступил Артем Тукай, которому также удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета, но уже на дистанции 600 метров. Достойно представил команду и Максим Крючков, завоевавший бронзовую награду в беге на 100 метров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.