Медицинскую продукцию из Москвы представили на выставке в Египте

Передовые решения для медицины, фармацевтики и цифрового здравоохранения презентовали 20 столичных компаний на международной выставке здравоохранения Africa Health ExCon 2026, которая прошла в Каире с 15 по 18 июня. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
На стенде Made in Moscow был представлен широкий спектр решений, охватывающий все ключевые направления современной медицины. В сегменте диагностического и терапевтического оборудования демонстрировались аппараты для газовых смесей, озоновые стерилизаторы для операционных и реанимаций, а также системы для ядерной медицины. Отдельный блок был посвящен разработкам в сфере протезирования и реабилитации — посетители ознакомились с инновационными бионическими протезами нового поколения.
В фармацевтическом разделе столичные компании презентовали биологически активные добавки и витаминные комплексы, инновационные косметические средства для волос и кожи головы на основе передовых молекулярных технологий, аппараты для очистки крови, профессиональные дезинфицирующие средства, кровоостанавливающие жгуты и аптечки. Цифровое направление включало VR-тренажеры для обучения врачей и реабилитации пациентов, роботизированные комплексы логистики лекарств, платформы онлайн-записи и системы управления взаимоотношениями с клиентами клиник.
Кроме того, в рамках деловой программы выставки Московский экспортный центр организовал для московских производителей около 460 деловых переговоров и встреч с потенциальными зарубежными партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Участие в Africa Health ExCon позволило московским компаниям представить свою продукцию зарубежным покупателям, укрепить уже существующие деловые связи и провести серию результативных переговоров с потенциальными партнерами, которые уже в ближайшее время могут перерасти в поставки высокотехнологичной медицинской продукции», — рассказал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.