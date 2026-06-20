Медицинскую продукцию из Москвы представили на выставке в Египте

На стенде Made in Moscow был представлен широкий спектр решений, охватывающий все ключевые направления современной медицины. В сегменте диагностического и терапевтического оборудования демонстрировались аппараты для газовых смесей, озоновые стерилизаторы для операционных и реанимаций, а также системы для ядерной медицины. Отдельный блок был посвящен разработкам в сфере протезирования и реабилитации — посетители ознакомились с инновационными бионическими протезами нового поколения.