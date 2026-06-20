В Центральном районе Воронежа открылась зона отдыха с сенсорной комнатой

Открытие релакс-пространства стало возможным благодаря проекту «Не один», в рамках которого учреждение получило грант за победу в конкурсе «Образ будущего». Услуги сенсорной комнаты доступны участникам СВО и членам их семей, чтобы восстановить ресурсы и справиться с эмоциональным напряжением. Также посетить комнату могут представители старшего поколения. Узнать подробную информацию о записи и режиме работы зоны отдыха можно по телефону: 8 (473) 255−57−65.