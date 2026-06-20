В Центральном районе Воронежа открылась зона отдыха с сенсорной комнатой

Уникальное пространство, в котором можно снять усталость, восстановить силы и обрести душевное равновесие, появилось в управлении социальной защиты населения Центрального района Воронежа. Работа сенсорной комнаты направлена на оказание психологической помощи и поддержки, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социальной защиты Воронежской области.
Открытие релакс-пространства стало возможным благодаря проекту «Не один», в рамках которого учреждение получило грант за победу в конкурсе «Образ будущего». Услуги сенсорной комнаты доступны участникам СВО и членам их семей, чтобы восстановить ресурсы и справиться с эмоциональным напряжением. Также посетить комнату могут представители старшего поколения. Узнать подробную информацию о записи и режиме работы зоны отдыха можно по телефону: 8 (473) 255−57−65.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.