В Успенском районе Кубани построят водопроводные сети и очистные сооружения

«Строительство очистных сооружений и водопроводных сетей для обеспечения жителей… чистой питьевой водой — это гарантия того, что в домах жителей всегда будет чистая вода, даже в самые жаркие месяцы. Мы понимаем, что стройка — это временные неудобства, но результат будет служить десятилетиями. Этот проект — не просто про трубы и насосы. Это про комфорт, про здоровье, про будущее наших детей и развитие наших территорий», — отметил глава Успенского района Геннадий Бахилин.