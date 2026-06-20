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В Успенском районе Кубани построят водопроводные сети и очистные сооружения

После завершения работ питьевой водой будут обеспечены жители 4 населенных пунктов.

Строительство подводящих водопроводных сетей и очистных сооружений от будущего водозабора в ауле Кургоковском до поселка Мичуринского стартовало в Успенском районе Кубани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». После завершения работ чистой водой будут обеспечены жители четырех населенных пунктов, сообщили в районной администрации.

Общая протяженность новых сетей составит более 28 км. Новая инфраструктура повысит уровень комфорта и качества жизни граждан, проживающих в поселке Мичуринском, хуторе Белецком, селе Маламино и ауле Кургоковском: снизит риски перебоев с водоснабжением, особенно в пиковые сезоны, создаст основу для дальнейшего развития территорий — привлечения инвестиций, строительства жилья и социальных объектов.

«Строительство очистных сооружений и водопроводных сетей для обеспечения жителей… чистой питьевой водой — это гарантия того, что в домах жителей всегда будет чистая вода, даже в самые жаркие месяцы. Мы понимаем, что стройка — это временные неудобства, но результат будет служить десятилетиями. Этот проект — не просто про трубы и насосы. Это про комфорт, про здоровье, про будущее наших детей и развитие наших территорий», — отметил глава Успенского района Геннадий Бахилин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.