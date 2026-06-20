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Пять медалей чемпионата России завоевали пловцы из Калужской области

За награды боролись около 800 спортсменов из 67 регионов страны.

Спортсмены из Калужской области завоевали пять медалей разного достоинства на чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, сообщили в министерстве спорта региона. Проведение турниров и соревнований отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Один из главных национальных стартов начался 6 июня и проходил шесть дней. Около 800 спортсменов из 67 регионов страны боролись за награды и отбор на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет в августе в Париже.

По результатам турнира Алина Гайфутдинова из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Обнинске стала чемпионкой страны на 50 метров на спине и завоевала серебро на 50 м вольным стилем. Дмитрий Савенко стал вторым на дистанции 200 метров брассом. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Полина Малахова завоевала бронзовую медаль в баттерфляе на 100 метров. В смешанной эстафете 4×100 метров сборная региона в составе Дмитрия Савенко, Ивана Кустова, Алины Гайфутдиновой и Полины Малаховой поднялись на второе место пьедестала.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.