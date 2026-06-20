Пять медалей чемпионата России завоевали пловцы из Калужской области

По результатам турнира Алина Гайфутдинова из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Обнинске стала чемпионкой страны на 50 метров на спине и завоевала серебро на 50 м вольным стилем. Дмитрий Савенко стал вторым на дистанции 200 метров брассом. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Полина Малахова завоевала бронзовую медаль в баттерфляе на 100 метров. В смешанной эстафете 4×100 метров сборная региона в составе Дмитрия Савенко, Ивана Кустова, Алины Гайфутдиновой и Полины Малаховой поднялись на второе место пьедестала.