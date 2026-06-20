Пять медалей чемпионата России завоевали пловцы из Калужской области

Спортсмены из Калужской области завоевали пять медалей разного достоинства на чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, сообщили в министерстве спорта региона. Проведение турниров и соревнований отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Один из главных национальных стартов начался 6 июня и проходил шесть дней. Около 800 спортсменов из 67 регионов страны боролись за награды и отбор на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет в августе в Париже.
По результатам турнира Алина Гайфутдинова из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Обнинске стала чемпионкой страны на 50 метров на спине и завоевала серебро на 50 м вольным стилем. Дмитрий Савенко стал вторым на дистанции 200 метров брассом. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Полина Малахова завоевала бронзовую медаль в баттерфляе на 100 метров. В смешанной эстафете 4×100 метров сборная региона в составе Дмитрия Савенко, Ивана Кустова, Алины Гайфутдиновой и Полины Малаховой поднялись на второе место пьедестала.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.