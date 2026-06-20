Житель Элисты открыл бизнес по 3D-печати благодаря соцконтракту

«Благодаря соцконтракту я смог воплотить свою идею и продолжаю развиваться в этом направлении. Господдержка помогла мне успешно стартовать в бизнесе 3D-печати, подобрать оборудование и оформить покупку 3D-принтера, 3D-сканера и расходных материалов. Нашел свою нишу, занимаюсь изготовлением игрушек для детей, сувенирной продукции, печатью на заказ, а также созданием уникальных авторских изделий», — говорит Сергей Дедников.