Житель Элисты открыл бизнес по 3D-печати благодаря соцконтракту

Элистинец Сергей Дедников запустил бизнес по 3D-печати благодаря социальному контракту. Эта мера поддержки предоставляется по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкии.
На полученные средства в размере 350 тысяч рублей предприниматель приобрел современное оборудование и открыл студию 3D-печати и моделирования. В будущем он планирует расширять ассортимент услуг и осваивать более сложные виды печати, что позволит привлечь больше клиентов.
«Благодаря соцконтракту я смог воплотить свою идею и продолжаю развиваться в этом направлении. Господдержка помогла мне успешно стартовать в бизнесе 3D-печати, подобрать оборудование и оформить покупку 3D-принтера, 3D-сканера и расходных материалов. Нашел свою нишу, занимаюсь изготовлением игрушек для детей, сувенирной продукции, печатью на заказ, а также созданием уникальных авторских изделий», — говорит Сергей Дедников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.