В Ленинградской области обновят дороги к медицинским учреждениям

Помимо этого, начался ремонт подъезда к станции Любань в Тосненском районе. Эта дорога ведет к Любанской городской поликлинике, где медицинскую помощь получают как взрослые, так и дети. На объекте уже выполнен ряд работ, в ближайшее время подрядчик приступит к укладке нового покрытия и благоустройству прилегающей инфраструктуры.