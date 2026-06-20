В Ленинградской области обновят дороги к медицинским учреждениям

Сразу несколько участков дорог протяженностью 14 км, по которым жители Ленобласти добираются до медучреждений, отремонтируют в этом сезоне. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Одним из таких объектов стала дорога Красное Село — Гатчина — Павловск. На участке протяженностью более 6 км ремонт выполнен на 80%. Маршрут обеспечивает доступ к Гатчинской клинической межрайонной больнице — одному из ключевых медицинских учреждений района. Дорожники завершили демонтаж старого покрытия и продолжают укладку верхнего слоя асфальта, укрепление обочин.
Помимо этого, начался ремонт подъезда к станции Любань в Тосненском районе. Эта дорога ведет к Любанской городской поликлинике, где медицинскую помощь получают как взрослые, так и дети. На объекте уже выполнен ряд работ, в ближайшее время подрядчик приступит к укладке нового покрытия и благоустройству прилегающей инфраструктуры.
В Ломоносовском районе обновляется участок дороги Стрельна — Кипень — Гатчина. Он обеспечивает транспортную связь с Ломоносовской межрайонной больницей имени И. Н. Юдченко и Ропшинской участковой больницей. На объекте уже завершены основные работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя покрытия, общий уровень готовности превышает 60%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.