В Югре выбрали победительницу программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», которая проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», завершился в Сургуте. Лучшей была признана инициатива по созданию ягодной мастерской, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес».
В течение пяти дней более 20 участниц из разных городов и районов региона проходили интенсивный курс по мотивации, маркетингу, правовым и финансовым основам бизнеса, управлению персоналом и публичным выступлениям. Кульминацией стала очная защита, где каждая мама-предприниматель представила свой проект жюри.
Эксперты высоко оценили уровень представленных идей — от семейных центров и психологических клубов до текстильного дизайна и крафтовой сыроварни, отметив, что в Югре ежегодно растет количество социально ориентированных и коммерчески устойчивых стартапов, созданных мамами. По итогам защиты победительницей стала Татьяна Демянчук, автор проекта по созданию ягодной мастерской «Дикая Морошка». Она получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и право побороться за представление Югры в финале программы в Москве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.