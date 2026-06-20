В Югре выбрали победительницу программы «Мама-предприниматель»

Эксперты высоко оценили уровень представленных идей — от семейных центров и психологических клубов до текстильного дизайна и крафтовой сыроварни, отметив, что в Югре ежегодно растет количество социально ориентированных и коммерчески устойчивых стартапов, созданных мамами. По итогам защиты победительницей стала Татьяна Демянчук, автор проекта по созданию ягодной мастерской «Дикая Морошка». Она получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и право побороться за представление Югры в финале программы в Москве.