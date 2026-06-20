Завербованная телефонными мошенниками девушка объяснила свои действия

Девушка согласилась на подработку, по ее словам, оборудование она получила на пункте выдачи заказов, куда его доставили через сторонние курьерские службы по указанию «нанимателей». Инструкцию по работе она получила в Telegram, где и общалась со своими «работодателями». При этом контакты собеседников были скрыты. Кроме того, женщине объяснили, что это «серая работа».