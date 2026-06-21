Алексей Текслер предрек Бажовскому фестивалю долгую жизнь

«Бажовка уже вышла далеко за пределы Челябинской области. К нам приезжают со всей страны, и мы этому очень рады. Сохранение народных традиций, нашей культуры — это заложено в основу Бажовского фестиваля. И я очень рад, что здесь много детей. Это значит, что и не только 32-й, но и 62-й, и 92-й Бажовские фестивали будут», — отметил Алексей Текслер со сцены.