Алексей Текслер предрек Бажовскому фестивалю долгую жизнь

Сегодня, 20 июня, на 32-м Бажовском фестивале почетным гостем стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он обошел подворья, а также принял участие в официальном открытии фестиваля, передает ИА «Первое областное».
«Бажовка уже вышла далеко за пределы Челябинской области. К нам приезжают со всей страны, и мы этому очень рады. Сохранение народных традиций, нашей культуры — это заложено в основу Бажовского фестиваля. И я очень рад, что здесь много детей. Это значит, что и не только 32-й, но и 62-й, и 92-й Бажовские фестивали будут», — отметил Алексей Текслер со сцены.
Губернатор также напомнил, что благодаря подобным мероприятиям и их поддержке Челябинск получил статус Культурной столицы России-2027. А нынешний фестиваль проходит в Год единства народов России.
«Мы одна большая семья, и когда мы вместе и едины, мы, конечно же, непобедимы. Нет никаких сомнений, что впереди у нас одна большая, самая важная победа!»— подчеркнул он.
На празднике Алексей Текслер осмотрел подворья, где муниципальные округа представили богатство своих традиций. Практически на каждой площадке губернатора встречали русским караваем и тюркским чак-чаком. Это лишний раз подчеркнуло близость разных культур и умение россиян с уважением и большим интересом относиться к соседям.
«У нас в округе много пар, где супруги разной национальности. Все живут мирно и чтят традиции своих половинок», — говорит Светлана Позднякова из Чесменского округа.
На подворье Чесмы губернатора ждал самый богатый стол. Вареники с вишней и взвар от украинцев, эчпочмак от татар, казачий кулеш и прохладный напиток поза от мордвинов.
На подворье деревни Коротаново Алексею Текслеру показали башкирский обряд передачи родового платка взрослой дочери. Когда у женщины появляются дети, мать передает ей этот оберег, защищающий от невзгод и напастей.
На Удмурдском подворье глава региона увидел, как в перевозной печи выпекают национальные пирожки по рецепту столетней давности. А на подворье Сосновского муниципального округа губернатор загадал желание, позвонив в колокольчик.
На подворье Пластовского округа традиционную тюркскую юрту превратили в Уральские горы. Главу Челябинской области здесь встречала Хозяйка медной горы. Это неудивительно: сказы Бажова уже стали частью большой уральской культуры.
Авторы: Ирина Голлай, Александра Шрайбер.